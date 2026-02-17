Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 21:24, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'ndan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran ile diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyet de Addis Ababa'dan ayrıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Addis Ababa Uluslararası Kongre Merkezi'nde onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Erdoğan'a, Kongre Merkezi'ne gelişinde ellerinde Türk bayrağı olan çocuklar sevgi gösterisinde bulundu.

