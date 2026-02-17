İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Ev satışında yeni dönem başladı!
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
Altında yön ne olacak? İşte gram ve yarım altın satış fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren matematik öğretmeni Vedat Sarıçam (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
17 Şubat 2026
Alaşehir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'da 22 yıldır matematik öğretmeni olan, evli ve 3 çocuk babası Vedat Sarıçam, dün akşam, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada aniden rahatsızlanıp, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi halı sahada yapılan Sarıçam, ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sarıçam, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sarıçam'ın ani ölümü ailesi, öğrencileri ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Sarıçam'ın eşinin de Alaşehir'de Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sarıçam'ın cenazesinin bugün öğlen Hacıbey Camii'nden kılınacak namazın ardından Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

KALP KRİZİ GEÇİREN ÖĞRETMENİN SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Alaşehir ilçesinde, halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden matematik öğretmeni Vedat Sarıçam'ın yere yığıldığı anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; Sarıçam'ın bir anda fenalaşarak yere düştüğü, arkadaşlarının ise yardım etmek için yanına koştuğu anlar yer aldı.

TOĞRAĞA VERİLDİ

Sarıçam için Hacıbey Camii'nde tören düzenlendi. Törene Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanvekili Erol Kacar, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya eşi Kübra Sarıçam, babası Mehmet Sarıçam, ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Sarıçam'ın eşi Kübra Sarıçam ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Sarıçam öğle vakti kılınan namazın ardından Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

