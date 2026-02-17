Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
Bakanlık oyun içerik üreticileriyle masaya oturdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun içerik üreticileriyle bir araya gelerek dijital dünyadaki riskleri ve fırsatları masaya yatırdı. Bakanlığın çocukları dijital platformlarda koruma vizyonunu açıklayan Göktaş, "Yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ediyoruz" diyerek, sağlıklı bir dijital ekosistem inşa etme kararlılığını vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 19:09, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 19:13
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın hayatın her alanında olduğu gibi dijital platformlarda da huzurla ve güvenle var olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, oyun içerik üreticileriyle bir araya gelerek dijital dünyadaki gelişmeleri ve risk alanlarını kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Onlardan gelen geri bildirimleri ve önerileri dikkatle dinlediklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın hayatın her alanında olduğu gibi dijital platformlarda da huzurla ve güvenle var olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Evlatlarımızın daha sağlıklı ve bilinçli şekilde büyüyebileceği güçlü bir dijital ekosistemi hep birlikte inşa edeceğiz."

