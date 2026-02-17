İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında Konya ve Sakarya'da inşa edilecek konutların hak sahipleri bugün çekilen kura ile belirlenecek.Mersin ve Kırklareli'de "Yüzyılın Konut Projesi"için kura heyecanı

17 Şubat 2026
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projede kura çekimi takvimi planlandığı şekilde devam ediyor.

Konya ve Sakarya'da yapılacak konutlar için de hak sahipleri bugün kura işlemleriyle belirlenecek. Toplamda 21 bin 833 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.

Konut sayısı 312 bin 290'a yükselecek

Yeni haftanın takvimine göre, bugün Konya'da 15 bin 200, Sakarya'da 6 bin 633, 18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8 bin 190, Kırklareli'nde 2 bin 255, 19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12 bin 165, 20 Şubat Cuma Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890, 21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.

