İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Ev satışında yeni dönem başladı!
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
Altında yön ne olacak? İşte gram ve yarım altın satış fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı televizyon yayınında "Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum. Eşim de ben de çalışıyorum. Eski bir başbakanın temsil kabiliyeti itibarı ile sıkıntı yaşamıyor değilim" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş : 17 Şubat 2026 15:00, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 15:11
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, NOW TV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Davutoğlu, eski bakanların görevden ayrıldıktan sonra özel şirketlerin yönetim kurullarında yer almasını doğru bulmadığını belirtti.

Davutoğlu, eski bir ulaştırma bakanının, daha önce pazarlık sürecinde yer alan bir konsorsiyuma ait şirket yönetimine girmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, böyle bir durumun neden kabul edildiğini sorguladı.

"YABANCI MİSAFİRLERİ BİR BAŞBAKAN GİBİ AĞIRLAMANIZ GEREKİYOR"

Davutoğlu, şöyle konuştu: "Bana az mı teklif geliyor zannediyorsunuz, açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum. Eşim de ben de çalışırım. Eski bir başbakanın temsil kabiliyeti itibarı ile sıkıntı yaşamıyor değilim. Dışarıdan gelenlere, yabancı misafirleri bir başbakan gibi ağırlamanız gerekiyor. Beni de zorladığı şeyler oluyor.

Şikayet etmek için söylemiyorum. Kendi yağımızla kavruluyoruz ama devlet itibarı bakımından eski bakanlar eğer bu geçim şeyleri ile şirketlerle çalışmaya başlarsa devlet itibarı zedelenir.

"TÜM TEKLİFLERİ REDDETTİM"

Davutoğlu kendisine de uluslararası kuruluşlardan danışmanlık teklifi geldiğini ancak teklifleri kabul etmediğini belirtti ve "Halkımız bu haldeyken geçim sıkıntısından bahsetmem. Ben bir şirket danışmanlığı yapamam, devlet geleneği budur" diye konuştu.

