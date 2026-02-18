İstifa Eden Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Aynı Unvana Geri Dönebilir Mi?

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali hizmetler birimlerinde çalıştırılacak mali hizmetler uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe göre mali hizmetler uzmanlığı mesleğine özel yarışma sınavı sonucunda uzman yardımcısı olarak girilir.

Özel yarışma sınavının yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılmasına Bakanlık tarafından karar verilir. Özel yarışma sınavının sadece sözlü sınavdan oluşmasına karar verilmesi halinde bu Yönetmeliğin yazılı sınava ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Özel yarışma sınavının yazılı bölümü çoktan seçmeli test usulüne göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

Özel yarışma sınavının şekli, tarihi ve yeri, başvuru şartları, son başvuru tarihi, sınav konuları, atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının idareler itibarıyla dağılımı, sınava çağrılabilecek aday sayısı ile diğer hususlar Bakanlık tarafından sınav tarihinden en az 60 gün önce Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasında en az 30 günlük süre bırakılır.

Özel yarışma sınavına, KPSS'den Bakanlık tarafından belirlenen puan türünden ilanda belirtilen asgari puanı almış adaylar çağırılır. Yazılı sınava çağırılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının 20 katından; yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının dört katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

Adayların özel yarışma sınavına katılabilmeleri için aşağıda belirtilen şartları da taşımaları gerekir.

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Yazılı sınava başvuruda istenecek bilgi ve belgeler, başvuru sırasında adaylardan alınacak sınav bedeli, sınav yerleri, soruların konulara göre dağılımı, sınavın yürütülmesinde gözetilecek hususlar, sınavın tarihi ve süresi, kazananların belirlenmesi, tercihler ve yerleştirmeye ilişkin hususlar, sınav ve yerleştirme sonuçlarının Bakanlığa, idarelere ve adaylara bildirilmesi ve açıklanması ile diğer hususlar Bakanlık ile ÖSYM arasında yapılacak protokolde belirlenir.

Yönetmeliğin 29'uncu maddesinde ise uzmanlığa yeniden atanabilecek haller sayılmıştır.

Buna göre, uzmanlık kadro veya pozisyonunda çalışırken bu kadro veya pozisyondan ayrılıp, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin başka kadro veya pozisyonlarında görev alanlardan yeniden uzmanlık kadro veya pozisyonuna atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması halinde idarelerin aynı statüdeki uzmanlık kadro veya pozisyonuna atanabilirler.

Kariyer mesleği olan ve özel yarışma sınavı ile kazanılan bu unvanlar için geri dönüş koşullarının ilgili özel düzenlemeleri kapsamında değerlendirilmesi ve karar verilmesi gerekir. Mali hizmetler uzman yardımcılığıma yönelik yukarıda yer verilen hükümler, uzman yardımcısı iken istifa eden kişinin tekrar aynı pozisyona dönüşüne buna izin vermemektedir. Kamu denetçiliği kurumunun benzer/aynı yönde kararlarını da bulmak mümkündür.

Diğer taraftan uzman yardımcısı iken adaylık süresi sonra eren kişinin, 657 sayılı kanunda belirtilen istifa sonrası geri dönüş şartlarını taşıması kaydıyla, boş memur kadrolarına (unvansız) idarenin ihtiyacı ve takdirine uygun olarak atanabilmesi mümkün görülmektedir.



