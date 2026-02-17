Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek

Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı çalışanlarına ve avukatlara seslendi. 20 yıllık kürsü tecrübesini hatırlatan Bakan Gürlek; adalet personelinin özlük haklarının iyileştirileceğini, norm kadro sisteminin güncelleneceğini ve liyakat odaklı bir yönetim anlayışının benimseneceğini duyurdu. Savunma makamının önemine de değinen Gürlek, "Birlikte daha adil bir gelecek inşa edeceğiz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 16:45, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 16:46
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından paylaştığı video ile yargı çalışanlarına seslendi.

Bakan Gürlek, güçlü bir adalet sisteminin ancak aynı ideale inanan, birbirine güvenen ve sorumluluğu birlikte taşıyan güçlü bir teşkilatla mümkün olduğunu ifade ederek, "Sizler bu teşkilatın omurgasısınız. Bu kurumun yükünü omuzlayan ve itibarını ayakta tutan sizlersiniz. Bugün sizlerle aynı kürsüde görev yapmış, aynı dosyaların arasında sabahlamış, aynı vicdani muhasebeleri yaşamış bir meslektaşınız olarak hitap ediyorum. Adliye koridorlarının sesini bilirim. Kalemin bitmeyen mesaisini bilirim. Dosyaların yalnızca sayılardan ibaret olmadığını, her birinin bir insan hayatına dokunduğunu bilirim. 20 yıl boyunca hakim ve Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptım. İddianame düzenledim. Duruşma yönettim. Karar verdim. O nedenle adalet teşkilatımızın meselelerini biliyorum. İş yükünün farkındayım. Fedakarlığınızı görüyorum" dedi.

'NORM KADRO SİSTEMİ GÜNCELLENECEK'

Göreve başladıkları andan itibaren yapısal sorunların çözümü için çalışmalar başlattıklarını dile getiren Gürlek, "İş yükü analizleri yeniden yapılacak. Norm kadro sistemi güncellenecek. Performans ölçütleri daha adil ve objektif bir zemine oturtulacak. Hakim ve savcılarımızın mesleki gelişimini güçlendiren uzmanlaşma ve eğitim modellerini hayata geçireceğiz. Adalet personelimizin özlük haklarını iyileştirmek için somut adımlar atacağız. Çünkü güçlü bir adalet ancak huzurlu, motive ve güvende hisseden bir teşkilatla mümkündür. Yönetim anlayışımız açık ve nettir; istişare edeceğiz, sahaya kulak vereceğiz, verilere dayalı karar alacağız. Adalet yalnızca kanunu doğru uygulamak değildir. Kendi teşkilatımız için de hakkaniyeti yaşatmaktır. Kurum içinde güveni ve aidiyeti yüceltmektir. Bu nedenle şeffaflığı artıracağız. Liyakati esas alacağız. Kurumsal adaleti güçlendireceğiz. Mesleki itibarı daha da yukarı taşıyacağız. Ben de sizler gibi aynı cübbeyi giydim. Aynı sorumluluğun ağırlığını hissettim. Bugün o sorumluluğu daha geniş bir görev alanında sürdürüyorum. Bu teşkilat benim yuvamdır. Bu büyük adalet ailesinin her ferdi benim yol arkadaşımdır. Birlikte başaracağız. Birlikte güçleneceğiz. Çünkü adalet hizmeti tek bir makamın değil, yargının tüm unsurlarının ortak emeğiyle yükselir" diye konuştu.

AVUKATLARA SESLENDİ

Ardından avukatlara seslenen Bakan Gürlek, "Bu bütünün ayrılmaz unsurlarından biri de savunma makamıdır. Kıymetli avukatlarımız; sizler yargının üç sacayağından birisiniz. Adaletin vazgeçilmez parçasısınız. Mahkeme salonlarında üstlendiğiniz sorumluluk, gösterdiğiniz mesleki kararlılık ve emeğiniz, adaletin tam anlamıyla tecelli etmesinin temel şartıdır. Hakim hüküm kurar, savcı iddia eder. Ancak savunma güçlü olduğunda adalet gerçek anlamda hayat bulur" dedi.

'BİRLİKTE DAHA ADİL BİR GELECEK İNŞA EDECEĞİZ'

Avukatların mesleki güven içinde, saygınlıkla ve etkin biçimde görevlerini sürdürebilmeleri için gerekli ortamı güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Gürlek, "Barolarımızla daha yakın ve düzenli istişare mekanizmaları kuracağız. Fiziki şartlardan dijital erişime kadar her alanda iş birliğini artıracağız. Savunmanın güçlenmesi yargının güçlenmesidir. Yargının güçlenmesi ise toplumun adalete olan güveninin güçlenmesidir. Biz 26 bin 765 hakim ve savcımızla, 96 bin 53 adalet personelimizle, 83 bin 929 ceza ve tevkifevleri teşkilatı mensubumuzla, 208 bin 223 avukatımızla büyük bir adalet ailesiyiz. Aynı ideale inanan, aynı vicdana yaslanan, aynı sorumluluğu paylaşan güçlü bir bütünüz. Bu bilinçle yargı teşkilatımızın tüm mensuplarını, savunma makamını ve adalet hizmetine emek veren herkesi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Birlikte daha adil bir gelecek inşa edeceğiz" diye konuştu.

