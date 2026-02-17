Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Sahte oturum belgesi' düzenleyen 10 şüpheli tutuklandı

Ülkeye çocuk bakıcılığı için gelen Filipinler uyruklu kişileri 'oturma izni ayarlayacağız' vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9'u Filipin uyruklu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 18:10, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 18:12
İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde Filipinler uyruklu kişileri 'oturum izni çıkarma' vaadiyle dolandıran şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleriyle koordineli yürütülen soruşturmada teknik ve fiziki takip yapıldı. Soruşturmada, şüphelilerin ülkemize çalışma amacıyla gelen göçmenlere sahte evrak düzenleyerek oturum izni alabileceklerini söyledikleri, bazı kamu görevlileriyle bağlantılı oldukları izlenimi vererek güven kazandıkları tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen 2'si Türk vatandaşı, 9'u Filipin uyruklu toplam 11 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Eskişehir ve Kocaeli de eş zamanlı operasyon yapıldı. Sabah saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelilerin 7 Filipinli mağdurdan aynı yöntemle 14 bin dolar aldıkları belirlendi.

2 BİN DOLARA SAHTE OTURUM BELGESİ HAZIRLAMIŞLAR

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin İstanbul'da kurdukları bir şirket aracılığı ile ünlü ve zengin kişilere 'dadı' buldukları tespit edildi. Şüphelilerin bu kişileri işe yerleştirdikten sonra sözde 'Oturum izni' alacaklarını söyleyerek 2 bin dolar para aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin kamu görevlileri ile bağlantılı oldukları havası vererek güven sağladıkları bir süre sonra mağdurlara sahte oturum izni belgelerini teslim ettikleri belirlendi.

GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLİNCE ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Aldığı belgenin gerçek olduğunu sanarak dışarda dolaşmaya başlayan Filipin uyruklu mağdurların polis kontrollerinde belgenin sahte olduğunu öğrendikleri belirlendi. Sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığına teslim edilen şüphelilerin avukatları aracılığı ile polis başvurarak yardım istedikleri tespit edildi. Polis şüphelilerden aldığı sahte belgeleri incelediğinde ise normalde bir yıllık olarak verilen oturum izinlerinin, şüpheliler tarafından 2 yıl olacak şekilde düzenlendiğini belirledi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

