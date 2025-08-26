Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
MEB'den öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
Kiralık konutta yeni zam yolda
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
CHP'de istifa şoku: İlçe başkanı adaylıktan da çekilip istifa etti

Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün, hem ilçe başkanlığı görevinden hem de başkan adaylığından istifa ettiğini açıkladı.

26 Ağustos 2025
CHP'de istifa şoku: İlçe başkanı adaylıktan da çekilip istifa etti

Seçimlerde başkan adayı olan mevcut CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün ile adaylardan Burak Kultaş, Mehmet Dönmez ve Olgun Özbudak, parti binasında ortak açıklama yaptı. Ortak açıklamayı okuyan Olgun Özbudak, "Bizler Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapan tüm üyelerimizin bu tür disiplin suçlarına karşı tavır almaya davet ediyoruz. Unutulmamalı ki Cumhuriyet Halk Partisi baskılara boyun eğmeyen bir tarihe sahiptir. Bu nedenle yaşananların ivedilikle genel merkez parti disiplin kurullarına taşınması, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması, örgütümüzün halkın ve üyelerin nezdinde güven ve itibarının Salihli'de yeniden tesis edilmesi artık kaçınılmazdır" dedi.

Seçimlerde tarafsız kalması gereken bazı STK'lar başta olmak üzere partide etkili konumda olan kişilerin baskı ve demokratik olmayan yöntemlerle delege seçimlerini müdahale ettiğini kaydeden Özbudak, CHP Genel Merkezi'nin yaşanan sürece müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün ise, "CHP Salihli İlçe Başkanlığı'nın seçim süreci boyunca partimizin değerlerine ve demokratik değerlerine bağlı kalarak adaylığımı sürdürdüm. Amacım Salihli'mizde partimizi daha ileri taşımak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekti. Ne var ki bu süreç tamamen bazı kurumların açık ve örtülü tehditleri ile sağlıksız bir seçim ortamı oluşturulmuştur. Bu şartlar altında gerçek bir demokratik yarışın mümkün olamayacağı kanaatindeyiz. Bu sebeple partimizin ve Salihli'mizin geleceğine zarar vermemek adına ilçe başkanlığı adaylığımdan çekilme kararı aldığımı kamuoyuna sunarım. Ayrıca bugünden itibaren İlçe Başkanlığı görevimden de istifa ediyorum" dedi.

