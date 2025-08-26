'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim

Ticaret Bakanlığı, "domateslerin kasalarıyla birlikte çöpe dökülmesi" görüntüleri üzerine ilgili markette denetim gerçekleştirildiğini, imha işlemlerine ilişkin tutanak ve faturaların denetim ekiplerine teslim edildiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 22:14, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 22:15
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin, sosyal medyada yer alan "domateslerin kasalarıyla birlikte çöpe dökülmesi" görüntülerine ilişkin Ataşehir'de faaliyet gösteren ilgili market işletmesinde denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Denetim sonucunda, görüntülerde yer alan ürünlerin halen reyonda satışta bulunan "salçalık sosluk domates" olarak satıldığının tespit edildiği vurgulanan paylaşımda, "Firma kayıtlarının incelenmesiyle, 22-26 Ağustos tarihlerinde işletmeye 20 bin 897 kilogram domatesin girişi yapıldığı, 1700 kilogramlık kısmının satış özelliğini yitirdiği için firma tarafından imha edildiği, imha işlemlerine ilişkin tutanak ve faturaların denetim ekiplerimize teslim edildiği belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, Bakanlığın tüketici haklarının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlere aralıksız devam ettiğine işaret edilerek, hiçbir haksız ve usulsüz ticari faaliyete geçit vermeme konusunda kararlılık vurgusu yapıldı.

