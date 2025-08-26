'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
MEB'den öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
Kiralık konutta yeni zam yolda
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
Karareis Barajı'nın devreye alınmasıyla Çeşme'deki su kesintileri sona erdi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından devreye alınan Karareis Barajı'ndan sağlanan suyun içme suyu dağıtım şebekesine verilmesiyle Çeşme'deki zorunlu su kesintisinin sona erdiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 22:31, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 23:09
İZSU'dan yapılan açıklamada, Çeşme'de su ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı'nda su rezervinin yüzde 5'in altına düşmesi üzerine bölgede uzun vadede suya erişimi güvence altına almak için 25 Temmuz itibarıyla belirlenen saatlerde zorunlu su kesintisi uygulanmasına geçildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından devreye alınan Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde 2'nci aşama performans test işlemlerine başlanması ve tesis çıkış suyu kalitesinin mevzuat kapsamında uygunluğunun teyidi üzerine 23 Ağustos itibarıyla da içme suyu iletim sistemine verilmeye başlanmıştı.

İdaremiz ekiplerince tesisten gelen suyun dezenfeksiyon ve basınç entegrasyon test işlemleri 24 Ağustos tarihinde sonuçlandırılarak ilçemizin içme suyu dağıtım şubesine verilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 24 Ağustos saat 23.00 itibarıyla su kesintisi yapılmayıp, şebeke sisteminin dengelenmesi sağlanmış ve Çeşme ilçemizde zorunlu su kesintisi uygulanması sonlandırılmıştır."

DSİ Genel Müdürlüğünün 1,7 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi 9 Ağustos'ta hizmete alınmıştı.

