AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirim

Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in indirimli bilet kampanyası, sonbahardan ilkbahara kadar geniş bir zaman dilimindeki seyahatleri kapsıyor. Yüzde 30 indirimli biletler, 26 Ağustos tarihinde saat 10:00'dan 28 Ağusto saat 23:59'a kadar sadece AJet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışta olacak.

Kampanya ile alınan biletler, 16 Eylül - 13 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın 3 günü (salı, çarşamba, perşembe) yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek.