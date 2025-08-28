Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlar kapsamında Trabzon'a geldi. Trabzon Valiliği'ni, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Tekin, kentin işlek caddelerinden Uzun Sokak'taki esnaf ile bir araya geldi. Bakan Tekin'e, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları ve beraberindeki heyet eşlik etti. Bakan Tekin, cadde üzerinde kendisiyle sohbet eden öğrencilerle anı fotoğrafı çekilerek, kendilerine çanta ve kırtasiye malzemeleri hediye etti. Bakan Tekin, daha sonra Trabzon'un Sürmene ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul ile aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen 'Ailem' dizisinin 2'nci sezon çekimlerinin film setine de katıldı. Tekin, burada yönetmen koltuğuna geçerek sete yön vermesinin ardından oyuncularla hatıra fotoğrafı çekildi.

'AİLENİN SÜRECİNİN İÇERİSİNDE OLMASINI ÖNEMSİYORUZ'

Film seti ziyareti sonrası konuşan Bakan Tekin, eğitim ve öğrenim sürecinde ailenin önemine değinerek, "2,5 yıldır şununla meşgulüz ki; eğitim sadece öğretmenlerimizin sırtına yüklenecek, sadece Milli Eğitim okullarından katma değer beklenecek bir süreç değil. Eğitim süreçlerinin başarılı olabilmesi, öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin bu anlamda emeklerinin karşılığını alabilmesi, performanslarının maksimum değere çıkabilmesi için toplumun diğer kesimlerinin de eğitim ve öğretim süreçlerinde katkı vermesi lazım. Özellikle ailenin eğitim ve öğretim sürecinin içerisinde olmasını çok önemsiyoruz. Geçen yıl bir süreç başlatarak EBA üzerinden bir portal oluşturduk. Bu portalın içerisinde gerek bilimsel literatürde eğitim öğretim süreçlerinde ailenin katkısıyla ilgili bilimsel makaleler, yayınlar, raporlar ve verilere yer vermeye çalıştık. Aynı şekilde kamu spotları ve benzeri uygulamalarla ebeveynin, çocuğunun eğitim öğretimin düzeyine katkı sağlamak isteyen ebeveynin nasıl davranması gerektiğine dair örnekler koyduk. Hayat boyu öğrenme üzerinde halk eğitim merkezlerinde, ebeveyn okullarıyla kısa süreleri kurslar başlattık" dedi.

'130 MİLYON İZLENMİŞ, ÇOK İLGİ GÖRDÜ'

Bakan Tekin, çekimi süren 'Ailem' dizinin büyük bir ilgi ile karşılandığını belirterek, "En önemli projemizde; geçtiğimiz yıl, Volkan ve Bora Severcan arkadaşlarımızdan rica ettiğimiz bir şey oldu. Tiyatrocularla, sanat yoluyla katma değer üretecek bir iş yapmak istedik. Arkadaşlarımız sosyal sorumluluk mantığı ile bu işin içerisinde oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yayınlanan 27 bölümün tamamında bize katkı verenlere şükranlarımı sunuyorum. Ailem dizisini hem EBA'da hem de farklı platformlarda izleyiciyle buluşturduk. 130 milyon izlenmiş, çok ilgi gördü. İlgi görünce bu yıl farklı bir ilave yaparak tekrarını çekmek istedik. Sezon içerisinde öğretmen arkadaşlarımızdan birinci sezondaki bölümlerden tamamlayıcı nitelikte, yeni öneriler anlamında senaryonun içerisinde bulunmalarını istedik. İyi ebeveyn örneklerini bizlerle paylaşmalarını istedik. Çok sayıda öğretmen arkadaşımızdan dönüş aldık. O önerilerle birlikte uyum içerisinde bunu senaryolaştırdılar. 13 bölüm olarak izleyici ile bunu buluşturacağız. Bu diğer dizilerden farklı bir dizi. Toplumsal sorumluluk projesi. Trabzon'un Sürmene ilçesinde tarihi bir okulda arkadaşlarımız bu senaryonun çekimini yaptılar. İnşallah geçen sezonkinden çok daha fazla sayıda izleyiciye ulaştırırız. Eğitim öğretim süreçlerinde ailenin katkısının biraz daha fazla olduğu bir sezonu hep beraber atlatırız" diye konuştu.

'BAŞARILI BİR SEZON TEMENNİ EDİYORUM'

Yeni eğitim ve öğretim yılı için başarı temennisinde bulunan Bakan Tekin, "Önümüzdeki hafta, 1 Eylül itibarıyla okullarımızda eğitim öğretim başlıyor. Öğretmenlerimiz okullarında olacaklar. 8 Eylül itibarıyla de inşallah bütün düzeylerde eğitim öğretim başlayacak. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı ve başarılı bir eğitim öğretim sezonu temenni ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Hep beraber bakanlık, okullar, il ve ilçe teşkilatları, öğretmenlerimiz ile beraber bu süreci sağlıklı bir şekilde inşallah tamamlayacağız" dedi. Bakan Tekin, Trabzon'daki programlarının ardından Erzurum'a gitmek için bölgeden ayrıldı.