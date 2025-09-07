Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ambulansı takip edip, sağlık çalışanlarına saldıran baba- oğul tutuklandı

Eskişehir'de yol verdikleri ambulansı takip ederek sağlık çalışanlarını tehdit eden baba ve oğlu, mahkeme kararıyla tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Haber Giriş : 07 Eylül 2025 20:32, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 21:57
Eskişehir'de yol verdikleri ambulansı takip ederek, içindeki 3 sağlık çalışanını tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan baba ve oğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde, gece yarısı Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'ne ait bir ambulansın şoförü, önünde ilerleyen otomobilin sürücüsünden yol vermesini istedi.

Otomobildeki Yusuf Furkan K. ile babası Tarık K., ambulansın geçişinin ardından peşine takılarak Yenikent Mahallesi'ndeki başhekimliğe kadar takip etti. Ardından ambulansta bulunan biri erkek 3 sağlık çalışanına saldırdı. Ambulans personeli, kendisini araca kilitleyip yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri baba ve oğlunu yakalayıp gözaltına aldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Yusuf Furkan K. ile babası Tarık K., 'sağlık çalışanlarını tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


