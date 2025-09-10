Özel ve İmamoğlu'nun B planı: Yeni genel merkez, yeni parti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun B planı ortaya çıktı.

CHP, 15 Eylül'deki "şaibe davasında" kurultay için "mutlak butlan" kararı çıkması halinde yeni rota belirliyor.

Yenişafak'ın haberine göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun B planı ortaya çıktı. Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması halinde Özel ve ekibinin yeni parti kuracağı iddiaları güçlendi. Genel Merkez yönetimi mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa yeni parti kuracak. Yeni kurulacak partinin adı 'Ekim' olacak.

ADRES BALGAT

Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkar ve Kemal Kılıçdaroğlu partiye dönerse Balgat'ta bulunan ve şu an TEK Parti Genel Merkezi olarak kullanılan 1416. Sokak'taki bina kullanılacak.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal'ın oğlunun bir dönem genel başkanlığı yaptığı TEK Parti'nin bulunduğu binanın sahibi ile bir görüşme yapıldı. Mahkemenin kararına göre bir yol haritası çizilecek. Mutlak butlan kararı çıkarsa TEK Parti Genel Merkezi'ne geçilerek 'Genel Merkezimiz burası' denilecek.

Binadaki tabela 'Ekim Partisi' olarak değiştirilecek. Parti teşkilatlanmasını tamamlayarak 2028'deki seçimler için çalışmalara başlanacak.

BÖKE VE TEZCAN YÜRÜTÜYOR

Parti adına binanın görüşmelerini Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Bülent Tezcan'ın yaptığı öğrenildi.

Balgat'ta bulunan adres Demokrat Parti'ye ve Zafer Partisi'ne çok yakın bir konumda yer alıyor.

CHP Genel Merkezi'nde çalışanlar da bu binaya davet edilecek. Kurultay olana kadar CHP Genel Merkezi içerisinde çalışılmaması istenecek.



