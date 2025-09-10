Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kocaeli'de hükümlü 5. kattan atlayarak hayatını kaybetti

İzmit'te psikiyatri servisinde gözetim altındaki Rasim Osman, hastanenin 5. katından atladı ve hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 09:40, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 11:14
Yazdır

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin 5'inci katından atlayan hükümlü Rasim Osman, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 23.00 sıralarında İzmit ilçesindeki Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi.

Psikiyatri servisinde jandarma ekiplerinin gözetiminde tedavi gören hükümlü Rasim Osman, bir anda 5'inci katın penceresinden atladı. Osman'a hastanenin sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rasim Osman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekibinin yaptığı incelemenin ardından Rasim Osman'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Rasim Osman'ın daha önce bir kişiyi 'kasten öldürme' suçundan hüküm giydiği ve yine intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.


