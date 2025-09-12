Düğün yemeğinden zehirlenen 106 kişi hastanelere başvurdu

13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
E-imza skandalında yeni gelişme
E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Ana sayfaHaberler Sağlık

Düğün yemeğinden zehirlenen 106 kişi hastanelere başvurdu

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, düğünde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 106 kişi kentteki hastanelere müracaat etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 23:06, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 00:01
Yazdır
Düğün yemeğinden zehirlenen 106 kişi hastanelere başvurdu

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Altınbaşak beldesinde dün akşam yaklaşık 350 kişinin katıldığı düğün yemeğini yiyen vatandaşlardan bazılarının rahatsızlandığı belirtildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildiği anlatılan açıklamada, "Altınbaşak beldemize toplam 8 adet 112 ambulansı ve 24 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Olaydan etkilenen bazı vatandaşlarımız da gerek Üzümlü Devlet Hastanesine gerekse de Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kişisel başvuru yaparak ulaşım sağlamışlardır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın Üzümlü Devlet Hastanesi'nde ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk tetkikleri sonrası gıda zehirlenmesi olayı olduğu tespit edilmiş olup derhal tedavilerine başlatılmıştır. Gıda zehirlenmesi olayından toplam 106 vatandaşımız etkilenmiş olup 12 Eylül 2025 tarihi, saat 22.10 itibarıyla 67 vatandaşımız gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 39 vatandaşımızın tedavileri Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir. Tedavileri devam eden vatandaşımızın genel sağlık durumları iyi olup tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra taburcu edilecektir. Konuyla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır."

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan belde sakinlerinden Gürsel Gökkaya dün gittikleri düğünde yedikleri yemekten dolayı zehirlendiklerini söyledi.

Müslüm Yıldırım ise kusma, mide bulantısı, ateş şikayetiyle babası ve oğlunu hastaneye getirdiğini belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber