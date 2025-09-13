13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
13 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 00:01, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 00:03
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/14.30/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenleyecek, avukatlar ile toplantı yapacak, Valiliği, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını, Adliyeyi ve Baroyu, Ticaret Borsasını, Ticaret Odasını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ve şehit ailesini ziyaret edecek.

(Balıkesir/10.30-18.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Nar Yapan Eller Kadın ve İşletme Kooperatifi" Hasbihal Restoran için "Aile Dostu" tabelası verilmesi programına, İç Anadolu Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Nevşehir/12.00-15.15)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Samsun/10.00-18.20)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pertek-Hozat Yolu ve Singeç Köprüsü, Pertek-Tunceli Yolu ve Çemişgezek-Hozat Yolu toplu açılış törenine katılacak.

(Tunceli/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 5. haftası; ikas Eyüpspor-Galatasaray, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa, Beşiktaş-RAMS Başakşehir, Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00/17.00/20.00/Samsun/17.00/Konya/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 5. haftasına; Boluspor-Manisa FK, İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor, Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer ve Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK maçlarıyla devam edilecek.

(Bolu/İstanbul/16.00/Sivas/Çorum/19.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 4. hafta müsabakaları oynanacak.

4- Nesine 3. Lig'in 2. haftasında 3. Grup maçları oynanacak, 1, 2 ve 4. Grup müsabakaları başlayacak.

5- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya gelecek, ardından teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco için imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/11.00/12.00)

6- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in ev sahipliğinde 12-28 Eylül'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'nda ilk maçını Japonya ile oynayacak.

(Manila/09.00)

7- EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Depsaş Enerji, Kosova'nın KH Besa Famgas takımını ağırlayacak.

(Ankara/13.00)

8- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasına; Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Eskişehir/16.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ikinci hafta, Göztepe-Yenimahalle Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(İzmir/16.00)

