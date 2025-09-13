Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 07:24, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 07:09
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi.
Açıklamada, depremin 39,5 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,4 olduğu aktarıldı.
Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.