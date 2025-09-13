Kocaeli'de 2 genç kızı öldüren zanlılar 2,5 yıl sonra yakalandı

Polis ekipleri devam eden çalışmalarda olayı gerçekleştiren diğer şüpheli A.Y.'yi 11 Eylül'de İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlediği operasyonda saklandığı adreste yakaladı.

Omuz bölgesinden ve koltuk altından yaralanan Alihan K. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde 13 Şubat 2022'de kiralık araçtan inen 2 saldırgan, içerisinde kuzen olan Emine Ç. ve Tuğçe S. ile Alihan K.'nin bulunduğu araçlara trafik ışıklarında ateş edip İstanbul istikametine doğru kaçmıştı.

