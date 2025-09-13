8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da İETT otobüsü yangını

Ümraniye Hatboyu Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 08:51, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 08:52
Yazdır
İstanbul'da İETT otobüsü yangını

Ümraniye Hatboyu Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Durumu fark eden şoför otobüsü durdurup içindeki yolcuları indirdi.

ALEV ALEV YANDI

Otobüs kısa süre içinde alev alev yanmaya başladı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

