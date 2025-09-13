Portekizli Bakan, deprem bölgesindeki çalışmalara hayran kaldı

Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özgür Özel gitsin Managat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Erdoğan: Özgür Özel gitsin Managat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Portekizli Bakan, deprem bölgesindeki çalışmalara hayran kaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Portekiz Cumhuriyeti Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile görüştü.

Kaynak : Ensonhaber
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 13:02, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 13:03
Yazdır
Portekizli Bakan, deprem bölgesindeki çalışmalara hayran kaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Portekiz Cumhuriyeti Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile görüştü.

Bakanlıkta gerçekleşen kabulde Bakan Kurum, mevkidaşına deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı tanıtım videosunu izletti.

Deprem bölgesinde 453 bin konutun eş zamanlı inşa edildiğini 300 bininin teslim edildiğini belirten Bakan Kurum, konutların yanı sıra alt yapı ve sosyal donatılarıyla kapsamlı bir şehircilik stratejini hayata geçirdiklerini ifade etti.

"BU BAŞARIYI BİZ DE SİZDEN ÖĞRENMEK İSTİYORUZ"

Görüntüleri hayranlıkla izleyen Portekizli Bakan Luz ise "Sadece deprem bölgesinde yaptıklarınız bile tek kelimeyle şahane. Muazzam işler çıkarmışsınız; çok takdir ettiğimiz söylemek isterim. 2 yıl gibi kısa bir sürede bu kadar konut teslim edebilmek dudak uçuklatacak kadar çok yüksek bir rakam. Bu sizin bu alandaki başarınızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini ve bu kadar kısa zamanda bu kadar yüksek sayıda konut yapabilmek için hayata geçirilen düzenlemeleri incelemek istediklerini belirten Bakan Luz, "Bu başarıyı biz de sizden öğrenmek istiyoruz. Hızlı teslimi mümkün olan sistemleri keşfetmek istiyoruz. Türk müteahhitlerin gözünde Portekiz'i kıymetli kılmak için buradayız. İki ülke arasında iş birliği yapmak için her türlü imkan var" diye konuştu.

BAKAN KURUM: KONUT YAPIMINDAKİ TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞTIK

Görüşmenin artından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Sayın Miguel Pinto Luz ve heyetini Bakanlığımızda ağırlayarak bir toplantı gerçekleştirdik.

Deprem bölgesinde, Asrın İnşasında sürdürdüğümüz çalışmalarımızı anlattığımız kıymetli mevkidaşım ve heyetiyle; konut yapımındaki tecrübelerimizi paylaştık.

Şehircilik ve sosyal konut üretimine dair bizden talep ettikleri desteği değerlendirdiğimiz görüşmede, Portekiz ile iş birliğine açık olduğumuzu ifade ettik.

İnşa ve ihya konusunda; bilgi, birikim ve deneyimimizi paylaşmaktan her daim memnuniyet duyacağız" mesajını verdi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber