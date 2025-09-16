Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı

Türkiye Varlık Fonu, VakıfBank sermayesinin yüzde 1,53'üne karşılık gelen 152 milyon TL nominal değerli payın yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara satışı için hızlandırılmış talep toplama sürecini başlattı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, VakıfBank sermayesinin yaklaşık yüzde 1,53'üne denk gelen 152 milyon TL nominal değerli payın satışı için işlem sürecini başlattığını duyurdu.

Fon mülkiyetinde toplam 7 milyar 415 milyon 921 bin 522,54 TL nominal değerli VakıfBank payının bulunduğu hatırlatılırken, satışın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yapılacağı belirtildi.

Merrill Lynch koordinatör oldu

Satış işlemi kapsamında Merrill Lynch International, tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı (Sole Global Coordinator and Bookrunner) olarak yetkilendirildi. Sürecin özel durum açıklamasıyla eş zamanlı başlatıldığı aktarıldı.

Pay satışı sonrası oranlar değişecek

Satışın tamamlanması halinde TVF'nin VakıfBank'taki doğrudan pay oranı yüzde 73,26'ya gerileyecek, bankanın serbest dolaşım oranı ise yüzde 7,51'e yükselecek.

90 günlük satmama taahhüdü

Ayrıca, işlem sonrası TVF'nin elinde kalacak VakıfBank payları için bazı istisnalar ve Koordinatör onayı haricinde 90 gün boyunca "satmama taahhüdü" (lock-up) verildiği bilgisi paylaşıldı.

