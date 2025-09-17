Cebindeki bıçağın üzerine düşen elektrik tamircisi yaşamını yitirdi
Kırşehir'de bir elektrik tamircisi, merdivenden düştüğü sırada cebindeki bıçağın karnına saplanması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 16:10, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 16:09
Mucur ilçesindeki bir evde kablo tamiri yapan İ.Ç. (23), merdivenle çıktığı yerden inerken dengesini kaybederek yere düştü.
Bu sırada cebinde bulunan bıçağın karnına saplanması sonucu tamirci ağır yaralandı.
Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.