Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere ilişkin yaptığı açıklamada, 19 milyon 268 bin 608 sayısının, mezuniyet, yatay geçiş, aktarma, başka programa kayıt yaptırma, üniversite tarafından kayıt silme, öğrencinin kendi isteğiyle kaydını sildirme ve vefat gibi nedenlerle kaydı silinen toplam öğrenci sayısını ifade ettiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 16:14, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 16:17
Yazdır
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama

YÖK'ten, "2015-2025 yıllarında 19 milyonu aşkın öğrencinin üniversite eğitimini bıraktığına" yönelik iddialara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2015'ten bugüne açık öğretim, ön lisans, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere kendi isteğiyle kayıtlı olduğu yükseköğretim programından kaydını sildiren öğrenci sayısının 2 milyon 806 bin 779 olduğu belirtildi.

1 milyon 400 bin 949 öğrenci kendi isteğiyle kaydını sildirdi

Açıklamada, bu öğrencilerden 1 milyon 405 bin 830'unun başka bir yükseköğretim programında daha kaydı bulunduğu belirtilerek, "Dolayısıyla son 10 yıl 9 ayda, kendi isteğiyle kaydını sildirerek 'yükseköğretim öğrencisi' vasfını yitiren kişi sayısı 1 milyon 400 bin 949'dur." bilgisine yer verildi.

4 milyon 398 bin 166 öğrencinin kaydı üniversiteler tarafından silindi

Başarısızlık, ders kaydını yenilememe, eksik belge gibi nedenlerle üniversite tarafından kaydı silinen toplam öğrenci sayısının 4 milyon 398 bin 166 olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen dönemde 10 milyon 65 bin 72 öğrenci mezun olmuş, 1 milyon 986 bin 993 öğrenci yatay geçiş, aktarma veya başka programa kayıt yaptırma suretiyle yükseköğrenimine devam etmiştir. Öğrencilerin program veya üniversite değişikliği sürecinde önceki programdan kaydı silinmekte ve yeni programa kaydı yapılmaktadır. Bu süreçte ayrıca 11 bin 598 öğrencinin vefat nedeniyle kaydı silinmiştir.

Dolayısıyla 19 milyon 268 bin 608 rakamı, çeşitli nedenlerle (mezuniyet, yatay geçiş, aktarma, başka programa kayıt yaptırma, üniversite tarafından kayıt silme, kendi isteğiyle kaydını sildirme, vefat) kayıt silme işlemi yapılan toplam öğrenci sayısını ifade etmektedir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber