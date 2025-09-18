Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 16:27, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türk ve Filistin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud Abbas, daha sonra görüşmeye geçti.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.