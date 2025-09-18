Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Su kuyusu açarken toprak altında kalan çiftçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde su kuyusu açmak isterken meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan iki çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından çiftçilerin cansız bedenlerine ulaşılırken, cenazelerin toprak altından çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Haber Giriş : 18 Eylül 2025 18:54, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 18:55
Su kuyusu açarken toprak altında kalan çiftçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı

Olay, Akhisar ilçesine bağlı İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46), tarım arazilerinde biriktirme havuzu açma çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yoğun çaba sarf eden ekipler, amca çocukları olduğu belirlenen iki çiftçinin yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından cansız bedenine ulaştı. Ekipler hayatını kaybeden Erdal Okatan ve Ercan Okatan'ın cenazelerinin toprak altından çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

