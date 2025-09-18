Su kuyusu açarken toprak altında kalan çiftçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı

Olay, Akhisar ilçesine bağlı İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46), tarım arazilerinde biriktirme havuzu açma çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yoğun çaba sarf eden ekipler, amca çocukları olduğu belirlenen iki çiftçinin yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından cansız bedenine ulaştı. Ekipler hayatını kaybeden Erdal Okatan ve Ercan Okatan'ın cenazelerinin toprak altından çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.