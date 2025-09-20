Bursa'da, 3 katlı binada yangın
Bursa'da 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 08:42, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 08:43
Bursa'da gece saat 01.00 sıralarında Mudanya ilçesi Altıntaş Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 3 katlı kullanılmayan binada yangın çıktı.
1 SAATİN ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Alevler kısa sürede binanın giriş katındaki daireyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.
Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, binanın giriş katı kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.