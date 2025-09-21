Kaçak keklik avlayan kişiye 48 bin lira ceza

Van'da kaçak avladığı kekliklerle yakalanan bir kişiye 48 bin 883 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü 'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; kaçak avcılığın önlenmesi için Erciş, İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde çalışma yürütüldü.

Koruma ve kontrol çalışmalarında, arazide kafes avcılığı yaptığı tespit edilen bir kişiye, 48 bin 883 ceza uygulandı.

Ekiplerce kafes ve 2 kınalı kekliğe el konuldu.



