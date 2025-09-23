Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki ve teknik eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 13:46, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 15:37
Yazdır
Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hankendi şehrini ziyaret ederek burada Karabağ Üniversitesinde, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'le bir araya geldi.

Toplantıda, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova ve Karabağ Üniversitesi Rektörü Şahin Bayramov da yer aldı.

Bakan Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada farklı bir yere evrilen dünyada birbirleriyle pragmatik ilişkilerin dışında farklı ilişki ve bağları olan devletlerin birbirlerini koruyabileceklerine inandığını söyledi.

Türkiye'nin kardeş devletlerle çok iyi ilişkilere sahip olması gerektiğini vurgulayan Tekin, burada milli eğitim bakanlıklarına büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi vererek, eğitim programlarını çağın gerektirdiği formasyona göre revize ettiklerini ama bunu yaparken de dost ve kardeş ülkelerle ilişkileri geliştirecek bir program oluşturduklarını söyledi..

Revize ettikleri programlarda dostluk ilişkilerine maksimum düzeyde yer verecek adımlar attıklarını söyleyen Tekin, "Bu anlamda en çok üzerinde durduğumuz ülke şüphesiz Azerbaycan'dır. İki ülkenin cumhurbaşkanları ilişkileri geliştirmek için birbirlerine kardeşçe davranıyor. Aralarındaki samimiyet inanılmaz. İki ülkenin halkları birbirlerini seviyor. Bize düşen de cumhurbaşkanlarımızın bize çizdiği perspektifler ve toplumun beklentileri doğrultusunda adımlar atmaktır. Bizim diğer bakanlardan daha çok çalışmamız lazım" dedi.

Tekin, mesleki ve teknik eğitim konusunda Türkiye'de çok farklı uygulamaları hayata geçirdiklerini ve sonuç elde ettiklerini aktararak "Tecrübemizi burada paylaşmak, Azerbaycan'daki gençlerimizin bu tecrübelerden faydalanması için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki dönemde teorik bilgilerden ziyade beceri odaklı istihdam oluşacaktır. Biz de mesleki ve teknik eğitimde beceri odaklı bir mantıkla iş birliği geliştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Karabağ'da okul inşa edecek

Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesi sonrasında Türkiye'nin Karabağ'da bir okul inşa edilmesi yönünde mutabakat sağlandığını belirten Tekin, Ağdam'da ya da uygun olacak başka bir yerde okul inşa edeceklerini ifade etti.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Amrullayev de Türk mevkidaşını Karabağ'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Amrullayev, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri eğitimde de en sıkı şekilde devam ediyor" dedi.

Görüşmenin ardından Tekin ve Amrullayev, Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki ve teknik eğitimde iş birliğini öngören protokole imza attı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber