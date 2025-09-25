Tartıştığı iş arkadaşını öldüren belediye işçisi tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartıştığı iş arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 10:29, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 10:29
İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan S.K. (33), daha sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kırkbınar Mahallesi'nde yol çalışması yapan belediye işçilerinden S.K, dün tartıştığı iş arkadaşı Uğur Ş'yi (41) bıçaklayarak öldürmüştü.