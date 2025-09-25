İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
81 ilde 'ruhsatsız silah' operasyonu: 2 bin 82 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 81 ildeki operasyonlarda 2 bin 82 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 08:32
Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ruhsatsız silahı yalnızca yasa ihlali değil toplumsal huzura yönelik ciddi tehdit unsuru gördüklerini belirtti.

Yerlikaya, son bir haftada 81 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik operasyonlarda 766 ruhsatsız ve 428 kurusıkı tabanca, 649 av tüfeği ve 24 uzun namlulu silah olmak üzere bin 867 silahın ele geçirildiği ve 2 bin 82 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bu kabine döneminde düzenlenen operasyonlarda 139 bin 878 ruhsatsız ve 39 bin 665 kurusıkıdan çevrilme tabanca, 65 bin 315 ruhsatsız av tüfeği ve 3 bin 745 uzun namlulu silah olmak üzere 248 bin 603 silahın ele geçirildiğini ve 278 bin 564 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonları gerçekleştiren jandarmamızı ve polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek."

