Karahan'dan güçlü mesaj: Sıkı para politikası devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'nin New York kentinde yatırımcılarla yaptığı görüşmede bankanın internet sitesinde de yayınlanan sunumunda para politikasına dair önemli mesajlar verdi.

Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı politika duruşunun süreceğini ve bunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini destekleyeceğini belirtti.

Karahan, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen makroekonomik çerçevenin dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını ifade etti.

Faiz kararlarında ihtiyatlı yaklaşım



Politika faizine ilişkin adımların; enflasyon gelişmeleri, ana eğilim ve beklentiler dikkate alınarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde ve dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini söyleyen Karahan, kararların toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir anlayışla alınacağını kaydetti.

Enflasyonda ara hedefte sapma olursa para politikası daha sıkılaştırılacak



Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılacağını vurgulayan Karahan, enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin ise dezenflasyonun devam edeceğini gösterdiğini belirtti.

Okula dönüş etkisiyle aylık hizmet enflasyonunda artış beklentisi



Karahan, okula dönüş döneminin etkisiyle aylık hizmet enflasyonunda artış beklendiğini de dile getirdi. TCMB Başkanı ayrıca sıkı para politikası duruşunun rezervleri de desteklediğinin altını çizdi.