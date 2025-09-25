Borsa günün ilk yarısında yükseldi

MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kazanarak 11.371,95 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 13:41, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 13:46
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,02 puan ve yüzde 0,04 artışla 11.371,95 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 55,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endekslerde en fazla yükselen yüzde 5,25 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,76 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken BIST 100 endeksi günün ilk yarısında değer kazandı.

Yurt içinde açıklanana verilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,59 puan azalarak yüzde 22,25'e, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 36,80'e ve hane halkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99'a geriledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin de yatırımcıların odağında oluğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber