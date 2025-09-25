Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,02 puan ve yüzde 0,04 artışla 11.371,95 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 55,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endekslerde en fazla yükselen yüzde 5,25 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,76 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken BIST 100 endeksi günün ilk yarısında değer kazandı.

Yurt içinde açıklanana verilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,59 puan azalarak yüzde 22,25'e, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 36,80'e ve hane halkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99'a geriledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin de yatırımcıların odağında oluğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.