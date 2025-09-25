İki araç ile polis memuruna çarpan TIR, körpüden uçtu; 1 ölü
Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 araç ile polis memuruna çarptıktan sonra köprüden uçan TIR, park halindeki 3 aracın da üzerine düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Şah İsmail Topçuoğlu yönetimindeki 34 GLH 876 plakalı tır, İzmir-Ankara kara yolu Sarıpınar Mahallesi'nde önünde seyreden Muhammed Nedir'in (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Duramayan tır, bariyere çarptıktan sonra Ahmet Taş (54) idaresindeki 07 VJN 72 plakalı otomobile, ardından yol kenarında bekleyen polis memuru Osman Yanar'a (49) çarpıp köprüden alt yola devrildi.
Tırın çarptığı park halindeki 2 şehir içi halk otobüsü ile otomobil de zarar gördü.
Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Muhammed Nedir öldü. Yaralanan tır sürücüsü Topçuoğlu ve polis memuru Yanar ise ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.