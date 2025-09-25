İki araç ile polis memuruna çarpan TIR, körpüden uçtu; 1 ölü

Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Muhammed Nedir öldü. Yaralanan tır sürücüsü Topçuoğlu ve polis memuru Yanar ise ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tırın çarptığı park halindeki 2 şehir içi halk otobüsü ile otomobil de zarar gördü.

