Hastanede 78 personel öğle yemeğinden zehirlendi

Olay, Çivril ilçesinde bulunan Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanede 78 kişi öğle yemeğinin ardından bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastanede çıkarılan öğle yemeğinde mantarlı tavuk, pilav ve cacıktan yedikleri bildirilen personel ve stajyer öğrencilerin de aralarından bulunduğu 78 kişi tedaviye alındı. 330 kişinin yediği yemekten incelenmek üzere numune alınırken, bazı hastaların taburcu edildiği, tedavisi süren hastaların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastane yönetimi gıda zehirlenmesi şüphesiyle inceleme başlatıldı. Hastane yemekhane mutfağında hazırlanan öğünle ilgili soruşturma başlatılırken, numuneler incelenmek üzere alındığı öğrenildi.