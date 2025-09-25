Merkez Bankası rezervlerinde 993 milyon dolarlık artış

MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası rezervlerinde 993 milyon dolarlık artış

TCMB verilerine göre 19 Eylül haftasında toplam rezervler 993 milyon dolar artış kaydederek 178 milyar 853 milyon dolara çıktı. Döviz ve altın rezervlerinde yükseliş görüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 15:11, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 15:11
Yazdır
Merkez Bankası rezervlerinde 993 milyon dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artışla 178 milyar 853 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Brüt döviz rezervleri 85,1 milyar dolar oldu

Buna göre, 19 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 599 milyon dolar artışla 85 milyar 98 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 12 Eylül'de 84 milyar 499 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervlerinde yükseliş

Bu dönemde altın rezervleri, 394 milyon dolar yükselişle 93 milyar 361 milyon dolardan 93 milyar 755 milyon dolara çıktı.

Toplam rezervlerde 993 milyon dolarlık artış

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artışla 177 milyar 860 milyon dolardan 178 milyar 853 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
18.07.202585.26683.303168.567
25.07.202585.22386.625171.848
08.08.202586.75887.607174.365
15.08.202585.58290.928176.510
22.08.202585.23791.090176.327
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
12.09.202593.36184.499177.860
19.09.202593.75585.098178.853

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber