Yardıma gittiği komşusunun evinden ziynet eşyası çaldı

Olay, İlkadım ilçesinde 25 Eylül Perşembe günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir'de yaşayan N.A. (41), Samsun'daki evini temizlemek için geldiğinde komşusu H.K.'yı yanına çağırdı. H.K., bu sırada evde bulunan çantadan 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldı. N.A.'nın çantasındaki 200 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını polise bildirmesi üzerine polis olayla ilgili araştırma yaptı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin mağdurun karşı komşusu H.K. (34) adlı kadın olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan H.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.