Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millet iradesidir
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
Erdoğan: ABD gezisi atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzeldi
Bahçeli anlattı: TRÇ İttifakı çağrısını neden yaptı?
CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek
Hiç öğrencinin gelmediği öğretmenlik bölümü: Kontenjan düşürüldü, ilgi sıfır
Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurt genelinde hafta sonunun yağışsız ve serin geçmesi bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 15:20, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 15:59
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklarda az da olsa düşüş yaşanacağını belirterek, özellikle kuzey bölgelerde sıcakların yer yer mevsim normallerinin biraz altında, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceğini söyledi.

Yağışların ise hafta sonunda alansal olarak az görüleceğini aktaran Çelik, sadece Marmara'nın doğusunda ve Doğu Karadeniz'de yağış beklendiğini belirtti. Çelik, pazar günü Antalya çevrelerinde ise kısa süreli bir yağış geçişi görüleceği bilgisini verdi.

Çelik, yurdun yeni hafta ile birlikte yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini dile getirerek, özellikle kuzey ve iç bölgelerde pazartesi ve salı günü yağışlı havanın hakim olacağını kaydetti.

- "Sonbahar etkisini göstermeye başladı"

Sonbaharın etkisini göstermeye başladığını ve yağışlarla iç kesimlerdeki sıcakların 18 ila 20 derecelere kadar düştüğünü söyleyen Çelik, en yüksek sıcaklıkların kuzey kesimlerde 20 ila 22 derece olduğunu aktardı. Çelik, iç kesimlerde ise özellikle gece saatlerindeki sıcaklıkların yer yer 5 derecenin altına düştüğünü bildirdi.

Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini ancak yeni haftada yağış beklentileri olduğunu vurgulayan Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 24 ila 25, İstanbul'da 22 ila 23 ve İzmir'de ise 28 ila 30 derecelerde seyredeceğini belirtti.

Çelik, Marmara Bölgesi'nin genelinde ve Kuzey Ege'de etkisini sürdüren rüzgarın ise pazar gününden itibaren etkisini kaybedeceğini kaydetti.

