DSÖ: Gazze'deki durum endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"Gazze kentindeki durum rahatsız edici ve endişe verici." ifadesini kullanan Ghebreyesus, sağlık tesisleri ve çevresine yapılan saldırıların, hayat kurtarıcı bakımın sağlanmasını imkansız hale getirdiğini kaydetti.

Ghebreyesus, Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) bölgede görev yapan sağlıkçıları ile dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, "İsrail'i sağlık çalışanları, hastalar ve tıbbi yardım için güvenli erişim ve koruma sağlamaya çağırıyoruz. Hemen ateşkes sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İşgalci İsrail'in Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş, ordu 11 Ağustos'ta kenti işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.

Katil İsrailli bir ordu yetkilisi, 19 Eylül'de yerel basına yaptığı açıklamada, Gazze kentindeki 480 bin Filistinlinin güney bölgelere göç ettiğini söylemişti.

İşgal planını devreye sokan katil İsrail ordusu, Gazze kentindeki çok katlı onlarca binayı hava saldırılarıyla yıkmıştı.