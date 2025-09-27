Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından, Dünya Turizm Günü münasebetiyle bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, mesajında, pek çok sektörü destekleyen, zincirleme katma değer üreten, yüksek istihdam oluşturan bacasız sanayi turizm sektörünün Dünya Turizm Günü'nü tebrik etti.

Bu yılın ilk 6 ayında turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdıklarını ifade eden Erdoğan, 2025 sonunda 64 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşılacağını vurguladı.