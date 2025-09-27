Burhanettin Duran: Mavi vatanımıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz

İletişim Başkanı Duran, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 487 yıl önce Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki kahraman leventlerin, Akdeniz'in kaderini değiştiren büyük bir zafer kazanarak, Türk milletinin denizlerdeki kudretini tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Preveze Deniz Zaferi'nin, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletin bağımsızlık iradesinin, cesaretinin ve stratejik vizyonunun en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bugün de Türkiye, geçmişinden aldığı bu ilhamla denizlerdeki varlığını güçlendirmekte, mavi vatanımıza sahip çıkma kararlılığını sürdürmektedir. Akdeniz'den Karadeniz'e, Ege'den dünya denizlerine uzanan bu miras, ülkemizin jeopolitik konumunu ve küresel vizyonunu daha da pekiştirmektedir. Türkiye Yüzyılı'nda denizlerde barış, güvenlik ve adalet için kararlılıkla çalışmaya devam ederken, Barbaros Hayreddin Paşa ve kahraman leventlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Onların bıraktığı bu şanlı miras, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük güç kaynağımız olmaya devam edecektir."