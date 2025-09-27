Suriye'de Beşşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 16:49, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 16:51
Suriye'de 2011 yılından bu yana katliamlara öncülük eden devrik rejim lideri Beşşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şam Yedinci Soruşturma Hakimi Tevfik el-Ali, 2011'de Dera'da meydana gelen olaylarla bağlantılı suçlamalar nedeniyle Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığını bildirdi.
Kararda kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarının yer aldığını ifade eden Hakim el-Ali, kırmızı bülten çıkarılarak mahkeme kararının Interpol üzerinden uluslararası takibine imkan sağlanacağını belirtti.
Dera'da 23 Kasım 2011 tarihinde yaşanan olayların mağdur yakınları, olayı mahkemeye taşımıştı.