Özgür Özel'den ABB soruşturması üzerinden Osman Gökçek'e tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Afyonkarahisar'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) hakkındaki soruşturmayı sert sözlerle eleştirdi. Özel, eski ABB Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek'in açıklamalarını hedef alarak, "Eğer adalet bu bozuk tohuma, babasına kaldıysa memleket yandı demektir" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasında ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik soruşturmanın haksız olduğunu belirtti. "Bu hafta Mansur Başkan'a saldırı başlattılar. Ekrem Başkan da Mansur Başkan da milletin gönlünde yer tutmuş, arkalarında halk var. Sayıştay ve müfettişler denetledi, kusur bulunmadı. Tek bir kişide eski dönemden kalan sorun çıktı, onun hakkında işlem yapılmış. Şimdi bu kişi üzerinden tertemiz insanlara kara çalıyorlar" dedi.

Özel, Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek'i hedef alarak, "Bozuk tohumun babasının 97 dosyası var. Adliyesi, namuslu savcılarına sesleniyorum; bu bozuk tohumun adliyede ne işi var?" değerlendirmesini yaptı. Ayrıca Yavaş'a yönelik operasyonun siyasi olduğunu savunan Özel, "Aynı paraya 5 kat iş yapan bizimkiler, eleştirilmiyor. Yazıklar olsun böyle adalete" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın da sürece müdahil olduğunu iddia ederek, gazetecilere gönderilen yanlış bilgilere dikkat çekti. Özel, "Haksız operasyon sırasında basında Yavaş'ı suçlayan gerçek dışı bilgiler yer aldı" dedi.

Özel, konuşmasında ABB'ye yönelik soruşturmaya tepki gösterdiği bölümde şu ifadeleri kullandı.

"Bu hafta Mansur Başkan'ımıza saldırı başlattılar. Ekrem Başkan da Mansur Başkan da bu milletin gönlünde yer tutmuştur, arkalarında halk vardır. Onları kimseye kurban etmeyiz. Sayıştay gelmiş denetlemiş kusur görmemiş, müfettişler gelmiş hiç kusur görmemiş. Mansur Başkan iç denetleme yapmış tek kuruş yolsuzluk çıkmamış. Bir kişide Melih Gökçek'ten kalma bir memurda kusur çıkmış onun hakkında işlem yapılmış. Bu kişiyi şimdi itirafçı yapmışlar. Etrafa kara çalıyor. İftira ettiği kimsenin hesbaında bir hareket yok bunda var ama bunun üzerinden tertemiz insanları suçluyorlar. Pardon yanlış yaptık diyemedikleri için oraya "zimmet suçu şüphesi" yazmışlar.

'Gökçek'in 97 Dosyası Var'

Tertemiz insanlara kara çalıp Mansur Başkan'a ulaşmaya çalışıyorlar. Adamın, adam dememek lazım da bozuk tohumun babasının 97 dosyası var. Kapağını açıp bakan yok. Sonra Mansur Başkan gibi namus timsali adama laf ediyorlar. Bir de bomba koymuş hesabına. Demek ki neymiş bu operasyon siyasiymiş. Bozuk tohumun kanalından diyorlar ki 2. dalga gelecek.

Ankara Adliyesi'nin namuslu savcılarına sesleniyorum bu bozuk tohumun adliyede ne işi var? Bu bilgilerin bozuk tohumda ne işi var? Eğer adalet bu bozuk tohuma, babasına kaldıysa memleket yandı demektir!

Bozuk tohumun babası ve ondan sonra gelenler aynı paraya 80 etkinlik ilk yapmış. Bizimkiler 426 etkinlik yapmış. Burada aynı paraya 5 kat iş yapana laf söyleyeceksin hamuduyla götüreni Ak Partili diye ellemeyeceksin. Yazıklar olsun böyle adalete. Ayrıca Ayrıca milletimize şikayet ediyoruz. Ayrıca Mansur Başkana Ankara Büyükşehir'e bu haksız operasyon Sayıştay bir şey bulmamış. Müfettişler bulmamış. Kendileri bulmamış. Bu haksız operasyon yapılırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dezenformasyon mücadele birimi bütün gazetecilere temsilcilerin olduğu WhatsApp sayfasına Mansur Yavaş'ı suçlayan gerçek dışı soru cevaplar yollayıp basında bunların yer almasını sağlıyorlar."