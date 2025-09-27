Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, 29 arazöz, 11 su ikmal, 8 ilk müdahale aracı, 10 helikopter, 6 uçak, 3 dozer, 3 treyler, 9 itfaiye, 2 TOMA ve 208 personelle yürütülen havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kamyonda mahsur kalan Z.Ç. itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma, jandarma, Kepsut Belediyesi, orman bölge müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından halatlarla sedyeye alındı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaza yapan araçta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

