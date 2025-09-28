Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sürücü Ercan Karaca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan iki sürücü ile Harun B'nin kullandığı otomobilde bulunan Mehmet S. hastaneye kaldırıldı.

