Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Hava sıcaklığı normallerin altında

Meteorolojiye göre, hava sıcaklıkları yurdun kuzeyinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) rüzgar bekleniyor.