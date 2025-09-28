TGS, İstanbul Havalimanı'ndaki istasyonu için kadın şoför alımı yapacak
Türk Hava Yollarının (THY) iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, İstanbul Havalimanı'ndaki istasyonunda kadın şoför alımı için iş ilanı yayınladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 11:24, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 11:26
TGS'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre şirket, hem kadın istihdamına destek olmayı hem de İstanbul Havalimanı'nda sunduğu hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.
D veya E sınıfı ehliyeti olan, midibüs ve otobüs kullanma yetkinliğine sahip ve 1 Ocak 1975 sonrası doğumlu kadın adaylar TGS'nin kariyer sitesi üzerinden iş ilanına başvurabilecek.