'Yüksek sesle müzik dinleme' tartışmasında bıçaklanan kadın öldü

Çarşı Mahallesi'nde F.B. (22) ve Dilara Y. (24) araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri sırada durumdan rahatsız olup tepki gösteren S.S. (33) ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. evinden aldığı bıçakla F.B. ve Dilara Y'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dilara Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edilen F.B'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.