Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.12'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,59 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Simav'da 12.59'da 5,4 büyüklüğünde çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana gelmişti.

Kütahya Valisi ve Simav Belediye Başkanından 5.4 büyüklüğündeki depreme dair açıklama

Kütahya Valisi Musa Işın, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Kendilerine intikal eden can ve mal kaybının olmadığını dile getiren Işın, "Hepimize geçmiş olsun. Araştırmalarımız, sahada çalışmalarımız devam ediyor. Önceden de aynı bölgede yakın zamanda 4,6 büyüklüğünde ve ona bağlı epeyce artçı deprem meydana geldi. Yine aynı bölgede meydana geldi. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok şu ana kadar." ifadesini kullandı.

NTV'ye telefonla bağlanan Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun da arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin sahada olduğunu anlattı.

Bölgede tarama yapıldığını vurgulayan Aktulun, "Çok yoğun hissedildi. Telefonlar arka arkaya çalıyor zaten. Ulaşmaya çalışıyorum. Şu an elimizde olumsuz bir durum yok. Sahada da arkadaşlar var. Devam ediyorlar tarama yapmaya." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Saha tarama çalışmalarına başlandı

Yerlikaya, Simav'da saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD: An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."